Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist gestern Morgen bei 11.542 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Bereits vorbörslich habe der DAX sein TT markiert. Er habe sich von dieser Marke rasch entfernen können. Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es dann dynamisch über die 11.600 Punkte, diese Bewegung sei aber umgehend wieder abverkauft worden und erneut in Richtung TT gegangen, wobei diese Marke allerdings nicht mehr getestet worden sei.

