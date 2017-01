FMW-Redaktion

Wir hatten gestern schon berichtet über die mögliche bevorstehende Einigung von Volkswagen mit dem US-Justizministerium wegen der Dieselgate-Affäre. Und wir hatten auch darauf hingewiesen, dass es ein enormes Risiko gibt, dass aufgrund neuer Enthüllungen so ein Deal möglicherweise scheitern könnte. Kronzeugen sagten aus, dass der Ex-Konzernchef Winterkorn schon früher von dem Betrug wusste usw. Das könnte jetzt einen Vergleich hinfällig machen. Die neue Trump-Administration könnte mit neuem Personal in der Justiz deutlich höhere Strafen fordern.

Dann spät gestern Abend die offizielle Verlautbarung von Volkswagen. Es läge bereits ein konkreter Vergleichsvorschlag vor, nachdem man 4,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen müsse. Das Justizministerium sowie Gerichte in den USA müssten dem aber noch zustimmen. Man erwähnt zwar auch, dass ebenfalls die VW-Gremien noch zustimmen müssten, aber die wollen die Sache wohl so schnell wie möglich vom Tisch haben, noch bevor der (unberechenbare?) Donald ins Weiße Haus einzieht. Frage: Klappt das noch bei gerade erst veröffentlichten neuen Details in dem Fall?

Winkt die Obama-Administration den Fall noch schnell durch, ...

