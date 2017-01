TOULOUSE (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seinen US-Rivalen Boeing beim Ringen um Neuaufträge 2016 erneut hinter sich gelassen. Im abgelaufenen Jahr holte Airbus Bestellungen für 731 Verkehrsflugzeuge herein, 63 mehr als die Amerikaner, wie aus der am Mittwoch in Toulouse vorgestellten Auftragsbilanz der Europäer hervorgeht. Stornierungen sind dabei bereits herausgerechnet. Im Vorjahr hatte Airbus mit mehr als 1000 Neubestellungen allerdings noch deutlich stärker abgeschnitten.

Den Titel des weltgrößten Flugzeugbauers konnte Airbus den Amerikanern trotz überraschend hoher Zuwächse nicht abjagen. Die Europäer lieferten im vergangenen Jahr insgesamt 688 Flugzeuge aus - 53 mehr als im Vorjahr und 18 mehr als zuletzt angepeilt. Boeing hatte mit 748 ausgelieferten Verkehrsjets die Nase aber weiterhin deutlich vorn./stw/stb

