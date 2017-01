Die Korruptionsaffäre in Südkorea bringt Samsung immer stärker in Bedrängnis. Die Ermittler führen Kronprinz Lee Jae-Yong nun als Verdächtigen. Auch ein Haftbefehl gegen den Sohn des Konzernpatriarchen ist möglich.

In Südkorea gerät der Samsung-Konzern immer tiefer in die Korruptionsaffäre um Präsidentin Park Geun Hye. Sonderermittler in dem Fall erklärten am Mittwoch, Samsung-Erbe Lee Jae-Yong werde inzwischen als Verdächtiger geführt und müsse am Donnerstag zu einer Befragung erscheinen. Auf die Frage, ob auch Haftbefehl gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...