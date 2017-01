Zürich - Fisch Asset Management, unabhängige Asset Management Boutique mit Sitz in Zürich, blickt auf ein spannendes Jahr zurück, insbesondere was die Anleihenstrategien betrifft. Starke Volatilität und grosse regionale Unterschiede in den diversen Anlagebereichen sorgten 2016 für ein anspruchsvolles Umfeld.

Volatile Märkte eröffnen aber immer auch interessante Ertragsmöglichkeiten. Dank aktivem Management, gestützt auf die Kreditanalyse der Tochtergesellschaft Independent Credit View, erwirtschaftete die Boutique mit ihren Unternehmensanleihen-Fonds attraktive Renditen. Entsprechend führte dies zu namhaften Inflows. Auch im Bereich der Multi-Asset-Strategien gewann Fisch bedeutende Mandate.

"Die Erhöhung des verwalteten Vermögens auf 9.5 Milliarden CHF sowie der Nettoneugeldzuwachs von rund 555 Millionen CHF zeigen, dass wir mit unseren Anlagelösungen auch in einem herausfordernden Marktumfeld die entsprechende Nachfrage finden", sagt Philipp Good, seit 1. Januar 2017 Co-CEO von Fisch Asset Management. Good weiter: "Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden und gehen mit Rückenwind ins Jahr 2017. Der systematische Ausbau der Kreditexpertise sowie der Corporate-Bonds-Strategien über die vergangenen Jahre verlief erfolgreich. So erfreut sich auch die kürzlich lancierte opportunistische Strategie auf Emerging Markets Corporate Bonds in Hartwährungen stetiger Zuflüsse."

Weichen in Richtung Zukunft ...

