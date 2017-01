Essen - Der heutige Handelstag könnte vergleichsweise langweilig werden, gäbe es da nicht die erste Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten im laufenden Jahr am späten Nachmittag europäischer Zeit, so die Analysten der National-Bank AG.Vorher würden sich die Investoren wie bereits gestern in Zurückhaltung üben. Am Vormittag werde die neue 10-jährige Bund platziert werden, was tendenziell etwas auf die Kursnotierungen drücken sollte. Immerhin dürfte die neue Bund wahrscheinlich einen Kupon aufweisen, der größer Null sei, vermutlich 0,25%. Zudem sei es nach Benennung des Syndikats wahrscheinlich, dass auch Portugal mit seiner neuen 10-jährigen auf die Investoren zugehe. Hier werde der Kupon allerdings um die 4% liegen. Im Vorfeld dieser Emission seien die Kurse der portugiesischen Staatsanleihen bereits kräftig unter Druck gekommen.

