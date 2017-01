Beitritt zu SDDS Plus als Gütesiegel des heimischen Statistiksystems

Wien (APA-ots) - Österreich ist am 10. Jänner 2017 dem "Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus)" des Internationalen Währungsfonds (IWF) beigetreten und erfüllt damit eine Reihe strenger Vorgaben zur Erstellung, Verbreitung und Dokumentation von statistischen Daten.

"Verlässliche, rasch verfügbare und international vergleichbare Statistiken sind ein unerlässlicher Wegweiser durch das zunehmend globalisierte wie auch komplexe Wirtschaftsgeschehen unserer Zeit. Österreichs Beitritt zum SDDS Plus dokumentiert nachweislich den hohen Entwicklungsgrad und die Transparenz eines statistischen Systems, woraus ein wertvoller Beitrag für die Attraktivität eines Wirtschafts- und Finanzplatzes resultiert", erklärte Ewald Nowotny, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Österreich befindet sich in einem kleinen Kreis von weltweit nur dreizehn Ländern, die diesem international derzeit anspruchsvollsten Qualitätsstandard gerecht werden können. Der SDDS Plus wurde als Reaktion auf die 2007 einsetzende Wirtschafts- und Finanzkrise geschaffen und richtet sich insbesondere an jene Länder, deren Finanzmärkte infolge deren Größe und/oder deren internationaler Vernetzung für das globale Finanzsystem von Bedeutung sind. Der SDDS Plus soll dazu beitragen, makroökonomische Fehlentwicklungen frühzeitig und verlässlich zu erkennen.

Zusätzlich zu den bisher schon geltenden Vorgaben des SDDS, dem Österreich bereits 1996 beigetreten ist, fordert der SDDS Plus ein anspruchsvolles Lieferprogramm in neun weiteren Datenkategorien, zum Beispiel Indikatoren zur Stabilität des österreichischen Finanzsektors oder Informationen zu grenzüberschreitenden Finanztransaktionen. Die neuen Indikatoren betreffen sowohl real- als auch finanzwirtschaftliche Statistiken und richten sich an eine Reihe österreichischer Statistikersteller, die ihre Meldungen ab nun unter der Koordination der OeNB verbindlich an den IWF zu melden haben.

Der Beitritt zum SDDS Plus bringt - abgesehen von der Erfüllung des durch den IWF geforderten Beitrags zur Finanzmarktstabilität - auch positive Effekte in der Wahrnehmung Österreichs bei internationalen Investoren. Ein international akzeptiertes Gütesiegel wie jenes des SDDS Plus-Datenstandards schafft zusätzlich Vertrauen und damit Vorteile im Wettbewerb um internationale Veranlagungen sowie die Ansiedlung ausländischer Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.oenb.at/Statistik/sdds-plus/

Rückfragehinweise:

Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Statistik Hotline (+43-1) 404 20-5555 statistik.hotline@oenb.at http://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0044 2017-01-11/10:10

AXC0052 2017-01-11/10:15