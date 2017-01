Zürich - ABB hat vom US-Versorgungsunternehmen Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) einen Auftrag in Höhe von über 100 Millionen Dollar erhalten, um die bestehende Sylmar HGÜ-Konverterstation (Hochspannungs-Gleichstromübertragung) in Kalifornien zu modernisieren. Die Station ist ein wichtiger Teil der Stromnetzverbindung zwischen dem Pazifischen Nordwesten und dem südlichen Kalifornien und wurde 1970 in Betrieb genommen. Der Auftrag wurde im vierten Quartal 2016 gebucht.

Die Konverterstation Sylmar im Norden von Los Angeles ist die südliche Station der "Pacific Intertie", einer 1360 Kilometer langen HGÜ-Verbindung zur Celilo Konverterstation, in der Nähe des Columbia River im Bundesstaat Oregon. Die "Pacific Intertie" überträgt Strom vom Pazifischen Nordwesten an bis zu drei Millionen Haushalte im Grossraum Los Angeles. Normalerweise verläuft der Energiefluss von Norden nach Süden. Im Winter jedoch benötigt der Norden viel Energie zum Heizen, während der Süden weniger Energie benötigt, sodass dann der Stromfluss umgekehrt wird. Die "Pacific Intertie" ermöglicht den Stromaustausch zwischen dem Nordwesten und Südkalifornien und unterstützt ...

