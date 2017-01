Die Aktienmärkte in Fernost haben heute überwiegend zugelegt. Die Anleger blieben allerdings zurückhaltend angesichts der im Tagesverlauf erwarteten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.



Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio schloss mit einem Aufschlag von 0,3 % bei 19.364 Punkten. Der breiter aufgestellte Topix legte 0,5 % auf 1.550 Stellen zu. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan stieg um 0,5 %. In Südkorea stieg der Kospi um 1,5 %. In Hongkong ging es 0,7 % bergauf.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info