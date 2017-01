Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel zur Wochenmitte kaum verändert begonnen und tendiert nach der ersten halben Handelsstunde leicht tiefer. Die Vorgaben aus Übersee waren gemischt: An der Wall Street lässt der Sprung über 20'000 Punkte weiter auf sich warten. Dagegen konnte die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag ihre Kletterpartie fortsetzen und ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien tendierten am Mittwoch indes uneinheitlich. In den ersten Handelstagen des neuen Jahres konnte der SMI bislang jeweils zulegen und notiert derzeit 2,6% im Plus.

Die Marktteilnehmer würden mit Spannung auf die erste Pressekonferenz des neuen US-Präsidenten Donald Trump nach dem Wahlsieg im November warten, die kurz vor Europa-Schluss beginnen soll, so ein Experte. Man erhoffe sich weitere Details zur künftigen Wirtschaftspolitik der neuen Regierung. Diese Art politische Events sowie die Berichtssaison in den USA dürften in den kommenden Tagen im Mittelpunkt stehen, so ein weiterer Marktbeobachter. Letztere beginne am Freitag mit den Q4-Zahlen von gleich dreien der US-Grossbanken.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,22% tiefer bei 8'430,48 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,23% auf 1'330,12 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18% auf 9'182,04. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

