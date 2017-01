Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-11 / 10:02 *Die Shareholder Value Management AG verstärkt Ihr Portfolio Management Team* Frankfurt am Main, den 11. Januar 2017: Die Frankfurter Shareholder Value Management AG (SVM AG) verstärkt sich mit drei neuen Mitarbeitern: Ulf Becker (46) ist seit dem 1. Januar 2017 neuer Co-CIO für die Beratung der Mandate, Andreas Springer (40) Syndikusanwalt der Gesellschaft und Daniel Gilcher (30) hat als Analyst das Team verstärkt. Ulf Becker ist seit Beginn des Jahres Co-CIO mit an Bord Ulf Becker war bisher Vorstand der Deutsche Bildung AG sowie Partner und Verwaltungsratspräsident der PLEXUS Investment Ltd. Zuvor war er bei Lupus alpha Asset Management AG verantwortlich für das Portfolio Management alternativer Investmentstrategien und war in dieser Funktion verantwortlich für Investorengelder von mehr als 5 Mrd. Euro . In seiner neuen Funktion wird Becker vor allem sein Derivate-Know-how in die Beratung der bestehenden Mandate einbringen. Darüber hinaus wird er in die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens eingebunden sein. "Die letzten Jahre waren in der Rückschau sehr freundlich zu Investoren. Es ist jedoch absehbar, dass dies nicht ewig währen kann. Daher bin ich sehr froh, einen erfahrenen Portfolio Manager als künftigen Co-CIO an meiner Seite zu haben", so Frank Fischer. Becker unterstützt in dieser Funktion Frank Fischer, den Chief Investment Officer der SVM AG, bei der Beratung der unterschiedlichen Mandate wie dem vermögensverwaltenden Aktienfonds "Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen" und dem "PRIMA - Globale Werte". * *"Der Erfolg der von der Shareholder Value Management AG beratenen Produkte basiert sowohl auf der Fähigkeit gute Aktien auszuwählen, aber gleichzeitig auch die Launen des Marktes über Behavioural Finance Ansätze abzugreifen. Diese aus meiner Sicht einzigartige Kombination reizt mich sehr", freut sich Ulf Becker auf die anstehende Aufgabe. *"Wir freuen uns sehr auf die neuen Mitglieder in unserem Team",* erklärt CEO Reiner Sachs. "Mit ihnen zusammen wollen wir das Unternehmen weiterentwickeln und die gewohnt hohe Qualität in der Beratung unserer Mandate sicherstellen." Dazu wird Andreas Springer als neuer Syndikusanwalt Reiner Sachs, den Vorstandsvorsitzenden der SVM AG, bei allen Rechtsfragen des Unternehmens sowie im Bereich Compliance unterstützen. Er war bisher für die Bereiche Legal und RTO bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH tätig. Davor war der Wirtschaftsjurist in verantwortlichen Positionen bei Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft, KAS Investment Servicing und bei der DekaBank beschäftigt. Andreas Springer zeichnet sich durch profunde Kenntnisse in den Bereichen Spezial- und Publikumsfonds, Master KAG Set-up, sowie Investment,- Depot- und Bankenaufsichtsrecht aus, die er durch die Weiterbildung zum Certified European Financial Analyst abgerundet hat. Darüber hinaus wird Daniel Gilcher als neues Mitglied das Analystenteam verstärken. Nach seinem Studium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und der EBS Business School in Oestrich-Winkel mit dem Abschluss als Master of Finance hat er Erfahrung in der eingehenden Analyse von Unternehmen gesammelt. Sein Schwerpunkt wird in der Aktienauswahl nach Value-Kriterien liegen. *Über die Shareholder Value Management AG: *Die Shareholder Value Management AG ist ein Value Investor mit dem Fokus auf Nebenwerte und berät ein Volumen von gut 2 Mrd. Euro. Sie berät als Subadvisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (Mischfonds EUR flexibel), ein Mandat bei der Firma Axxion S.A. (Aktien Global Nebenwerte) und den PRIMA - Globale Werte (Value Aktien weltweit). Ferner unterstützt die Gesellschaft die Share Value Stiftung und die im Entry Standard notierte Shareholder Value Beteiligungen AG (Aktien "DACH", WKN: A16820). Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und in Perfektion vom berühmten Value-Investor, Warren Buffett, verkörpert wird. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Management AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 535443 2017-01-11

