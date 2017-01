Von Thomas Rossmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwoch im frühen Handel. Die Blicke der Investoren sind auf die am Nachmittag anstehende Pressekonferenz von Donald Trump gerichtet. Erstmals seit dem Sommer vergangenen Jahres äußert sich der designierte US-Präsident vor der Presse. Der DAX verliert nach einem kaum veränderten Start 0,4 Prozent auf 11.535 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.288 Punkte nach unten.

Im Handel ist von Zurückhaltung und Vorsicht im Vorfeld der um 17.00 Uhr deutscher Zeit erwarteten Pressekonferenz die Rede. Die Deutsche Bank stellt sich mit Blick auf die jüngsten Tweets auf ein "lebhaftes Ereignis" ein. Während Trump in der Rede nach dem Sieg gegen Hillary Clinton noch versöhnliche Töne angeschlagen habe, könnte die Pressekonferenz sehr viel mehr Stoff für Konfrontation bieten.

Einige Akteure halten es dagegen für wahrscheinlich, dass sich Trump in seinen Aussagen vor allem auf Allgemeinsätze beschränken wird. Das Spektrum der Themen sei zu groß, um auch nur ansatzweise erschöpfend erörtert werden zu können. "Ich vermute, dass wir nach der Rede so schlau sein werden wie zuvor", so ein Händler.

VW mit sich abzeichnender US-Einigung im Fokus

Auf Unternehmensseite steht die VW-Aktie im Blickpunkt. Der Kurs klettert um 1,2 Prozent. Der Konzern steht nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit den US-Behörden. Der Vergleich sieht demnach Buß- und Strafzahlungen von 4,3 Milliarden Dollar vor sowie Maßnahmen zur Stärkung der internen Kontrollsysteme. Insgesamt würden sich die Strafzahlungen damit auf über 20 Milliarden Dollar und damit auf mehr als die gebildeten Rückstellungen von 18,2 Milliarden belaufen. Die Aussicht auf ein Ende der Dieselaffäre dürfte jedoch die höheren Zahlungen überwiegen, heißt es dazu übereinstimmend im Handel.

Engie fallen um 2,8 Prozent, nachdem der französische Staat 100 Millionen Engie-Aktien für 1,14 Milliarden Euro platziert hat. Zunächst wollte der Staat nur 90 Millionen Stücke des ehemals unter dem Namen GDF Suez bekannten Versorgers am Markt unterbringen. Damit sinkt die Beteiligung des französischen Staats auf 28,7 Prozent von zuvor 32,6 Prozent.

Versorger im DAX gesucht

Versorgeraktien führen im frühen Geschäft die Gewinnerliste im DAX an. Die RWE-Aktie wird durch die Hochstufung des Papiers auf "Equalweight" durch Barclays gestützt. Das Sentiment für Eon wird etwas von Spekulationen über eine Abspaltung des Stromnetzes gestützt. Nach der Financial Times berichten nun auch Handelsblatt und Börsenzeitung, dass der aktivistische Investor Knight Vinke Eon dazu dränge. RWE gewinnen 2 Prozent und Eon 1,5 Prozent.

Siemens leiden darunter, dass Goldman Sachs die Aktie um zwei Stufen auf "Sell" von "Buy" nach unten genommen haben soll. Für das Papier geht es um 1,9 Prozent nach unten. Die UBS soll Beiersdorf auf "Sell" gesenkt haben. Die Titel verlieren 1,5 Prozent.

Prosieben wurden derweil sowohl von Morgan Stanley wie von Berenberg erhöht und zum Kauf empfohlen. Die Aktie steigt um 1,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.287,81 -0,56 -18,40 -0,08 Stoxx-50 3.032,25 -0,22 -6,63 0,72 DAX 11.533,96 -0,43 -49,34 0,46 MDAX 22.202,44 0,00 -0,87 0,06 TecDAX 1.839,28 -0,11 -1,95 1,52 SDAX 9.664,33 -0,01 -0,65 1,52 CAC 4.866,72 -0,44 -21,51 0,09 Bund-Future 163,25 0,08 -0,54 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.08 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0556 -0,43% 1,0601 1,0564 +0,4% EUR/JPY 122,4268 -0,17% 122,6316 123,05 -2,3% EUR/CHF 1,0734 -0,05% 1,0739 1,0734 +0,2% EUR/GBP 0,8689 +0,23% 0,8723 1,1518 +1,9% USD/JPY 115,98 +0,26% 115,68 116,48 -0,8% GBP/USD 1,2149 -0,02% 1,2152 1,2170 -1,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 53,72 53,64 +0,1% 0,08 -5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,94 1.189,20 +0,1% +0,74 +3,3% Silber (Spot) 16,82 16,98 -0,9% -0,16 +5,6% Platin (Spot) 980,00 978,50 +0,2% +1,50 +8,5%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2017 04:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.