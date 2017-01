Bern (ots) - Mehr Wohn- und Lastwagen, etwas weniger Lieferwagen:

So lässt sich das Jahr 2016 des Nutzfahrzeug-Markts der Schweiz und

des Fürstentums Liechtenstein zusammenfassen. Während bei den

Personentransport- (+11,9 Prozent) und schweren Nutzfahrzeugen (+5,1

Prozent) teils deutlich mehr Immatrikulationen registriert wurden als

im Vorjahr, resultiert bei den Lieferwagen ein leichter Rückgang um

3,2 Prozent. Letzterer war von den auto-schweiz-Mitgliedern erwartet

worden. Für das neue Jahr kann von einem stabilen Marktumfeld

ausgegangen werden.



Der Trend geht eindeutig zum mobilen Zweitwohnsitz. Im vergangenen

Jahr wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 3'547

Wohnwagen eingelöst - ein stattliches Wachstum von 496 Einheiten oder

16,3 Prozent im Vergleich zu 2015. In den restlichen Kategorien der

Personentransportfahrzeuge, zu denen vor allem Kleinbusse, Cars und

Busse zählen, verteilten sich Plus und Minus recht gleichmässig.

Deshalb resultiert für die Gesamtkategorie ein Zuwachs von 495

Fahrzeugen oder 11,9 Prozent auf 4'651 Neuzulassungen.



Auch bei den schweren Sachentransportfahrzeugen wurden 2016 mehr

Fahrzeuge immatrikuliert als im Vorjahr. Der Zuwachs von 5,1 Prozent

oder 198 auf 4'076 Lastwagen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht ist

erfreulich, aber schwierig zu begründen. Der Markt für schwere

Nutzfahrzeuge folgt besonderen Bedingungen und Anforderungen und

unterliegt deshalb unkalkulierbaren Schwankungen.



Einzig bei den leichten Sachentransportfahrzeugen mussten die

Nutzfahrzeug-Mitglieder von auto-schweiz einen leichten Marktrückgang

verzeichnen. Im Vergleich zu 2015 gingen die Einlösungen von

Lieferwagen und Co. um 3,2 Prozent oder 996 auf 29'837 Einheiten

zurück. Laut Andreas Burgener, Direktor von auto-schweiz, ist hierfür

hauptsächlich ein Effekt verantwortlich, der auch beim Markt für

Personenwagen zu beobachten war: «Im Frankenschock-Jahr 2015 haben

viele Fahrzeug-Käufer, Private wie Unternehmen, aufgrund gesunkener

Preise ihre Investitionen vorgezogen. Deshalb haben wir für sowohl

bei den Personen- als auch bei den Lieferwagen mit einem

Marktrückgang zwischen drei und sechs Prozent gerechnet.» Die

Prognose der auto-schweiz-Mitglieder von 30'000 immatrikulierten

Lieferwagen sei dabei sehr exakt eingetroffen, so Burgener weiter.



Für 2017 rechnet die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure

mit einem gleichbleibenden Marktumfeld. Dabei sollte die Marke von

30'000 Lieferwagen erneut erreicht oder sogar übertroffen werden

können. Für die Kategorie der Personentransportfahrzeuge verzichtet

auto-schweiz ebenso auf eine Marktschätzung wie neu auch für die

schweren Sachentransportfahrzeuge. Die Prognosen für den volatilen

Lastwagen-Markt waren in der Vergangenheit stets mit grossen

Unsicherheiten behaftet.



Zusammen mit den 317'318 Personenwagen wurden 2016 in der Schweiz

und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 355'882 neue Motorwagen in

Verkehr gesetzt. Dies bedeutet einen Rückgang von 1,9 Prozent oder

6'768 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur

Verfügung.



