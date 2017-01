Zürich - Fisch Asset Management, unabhängige Asset Management Boutique mit Sitz in Zürich, blickt auf ein spannendes Jahr für ihre Anleihenstrategien zurück, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...