St.Gallen - Ein Wachstum von 1.3% und eine wieder in den positiven Bereich drehende Inflationsrate - Raiffeisen ist für 2017 zwar vorsichtig optimistisch, glaubt aber nicht daran, dass der Wechselkursschock vom Januar 2015 bereits ausgestanden ist.

Die Schweizer Wirtschaft dürfte 2017 ein Wachstum von 1.3% verzeichnen und damit an die Leistung des Vorjahres anknüpfen, in dem die Schweiz nach ersten Schätzungen voraussichtlich 1.4% wuchs. Zudem erwartet der Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff, dass die Inflationsrate 2017 wieder ins positive Terrain dreht und die Konsumentenpreise um 0.6% zulegen. Die Zinsnormalisierung dürfte 2017 höchstens vage Gestalt annehmen. So rechnet Raiffeisen mit positiven Zinsen bei langen Laufzeiten, nicht aber mit einer Zinserhöhung durch die Schweizerische Nationalbank.

Wie schon 2016 wird auch im laufenden Jahr die Währung Wirtschaftsthema Nummer eins in der Schweiz sein. Eine nachhaltige Entspannung ist auch 2017 nicht in Sicht. Gegen Ende Jahr prognostiziert Raiffeisen einen Kurs von 1.10 CHF/EUR, womit der Schweizer Franken weiterhin massiv überbewertet ist. Dies hielt Martin Neff anlässlich der zum Jahresauftakt stattfindenden Raiffeisen Prognosekonferenz in Zürich fest. Ganz im Gegensatz zu den meisten Konjunkturauguren hierzulande glaubt der Raiffeisen-Chefökonom nicht, dass der Wechselkursschock vom 15. Januar 2015 ausgestanden ist. Für eine Entwarnung sei es noch viel zu früh.

Einseitig verteilte Wachstumskräfte

Was sich 2015 schon abzeichnete, hat sich 2016 noch akzentuiert. Die auf den ersten Blick positiven Konjunkturindikatoren entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als sehr einseitige Angelegenheit. Von einer breiten Erholung an der Konjunkturfront ist die Schweiz noch weit entfernt. ...

