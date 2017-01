FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.01.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BURBERRY TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 1760 (1450) PENCE - BERENBERG CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 740 (910) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS UBM PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 675 (700) PENCE - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 515 (500) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 650 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 1760 (1620) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS THOMAS COOK TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TARGET 88 (87) PENCE - GOLDMAN RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1630 (1650) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS STAGECOACH GROUP PLC PRICE TARGET TO 205 (225) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 590 (540) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CAPITA GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 500 (450) PENCE - HSBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2475 (2335) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JIMMY CHOO PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 200 (160) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BT GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - PRICE TARGET 490 (450) PENCE - PANMURE RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 680 (640) PENCE - 'SELL' - PANMURE RAISES MCBRIDE PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'BUY' - RPT/EXANE BNP RAISES BP PRICE TARGET TO 590 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/EXANE BNP RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2480 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - S&P GLOBAL RAISES MORRISON PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'STRONG SELL' - UBS CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 850 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 7100 (8000) PENCE - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3460 (3380) PENCE - 'NEUTRAL'



