Seoul (awp/sda/afp) - In Südkoreas Korruptionsaffäre um Präsidentin Park Geun Hye haben Ermittler den designierten Erben des Samsung-Konzerns im Visier. Samsung-Vizechef Lee Jae Yong wird als "Verdächtiger" geführt und soll am Donnerstagmorgen befragt werden. Das sagte am Mittwoch der Sprecher einer Sondereinheit von Staatsanwälten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...