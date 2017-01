Paris - Vor der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz von Donald Trump haben sich die Anleger an Europas Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Im weiteren Tagesverlauf wird der designierte US-Präsident seine erste Pressekonferenz seit dem vergangenen Juli abhalten - so lange wie bei ihm mussten die Medien bei keinem seiner Amtsvorgänger darauf warten.

Der EuroStoxx 50 konnte seine anfänglichen Verluste aber abschütteln - am späten Vormittag legte er um 0,10 Prozent auf 3309,44 Punkte zu. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone gleichwohl an seine verhaltene Entwicklung seit Wochenbeginn an.

Für den französischen CAC-40-Index ging es um 0,15 Prozent auf 4895,63 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 schaffte nach guten britischen Industrieproduktionsdaten ungeachtet seines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...