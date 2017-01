4,3 Milliarden sollen es nun also sein, die VW wegen "Dieselgate" in die USA überweisen soll … zumindest sieht das ein Vergleich vor, der jetzt wohl auch beiderseits akzeptiert wird. Aber natürlich ist das nur ein kleiner Teil dessen, was insgesamt an Kosten im Zuge der Abgasmanipulationen angefallen ist und noch anfallen wird. Trotzdem, man könnte erleichtert sein, die Zahl steht wohl fest, damit ist es dann erledigt … oder?

Das könnte man so sehen, aber es muss sich erst herausstellen, ob das auch für die Mehrheit der Investoren gilt. Immerhin teilte Volkswagen selbst mit, dass diese Zahlungen die Rückstellungen des Konzerns überschreiten würden und man noch nicht imstande sei, genau abzusehen, wie sich dies auf die Bilanz auswirken werde. Das klingt ein wenig bedrohlich. Gut, die überzeugend starken Absatzzahlen für 2016, die zuletzt auf den Tisch kamen und für einen charttechnisch immens ...

