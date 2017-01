Hoppla! E.ON zieht auf einmal so richtig davon … und damit ist eine mittelfristig immens wichtige Widerstandzone angegangen, deren Überwinden eine perfekte Trendwendeformation vollenden würde. Was ist los? Good news beim Energieversorger? Nein. Dahinter steckt Nervosität … aber eine, die für diese Aktie höchst vorteilhaft werden könnte.

Heute um 17 Uhr findet die erste Pressekonferenz von Donald Trump seit der US-Wahl statt. Der designierte US-Präsident wird sich da ausführlicher über seine Pläne und Ansichten äußern, über bisherige kurze Statements in Mikrofone und seine übliche Twitter-Kommunikation hinaus. Und man ist nervös. Der DAX saust am Vormittag höher … aber ist das nicht womöglich nur eine Flucht nach vorne der bullishen Akteure, die so verhindern wollen, dass eine negative Reaktion auf diese ...

