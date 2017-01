Linz - Nach einem relativ ruhigen Handel aufgrund fehlender Datenimpulse gestern könnte heute die Rede des designierten US-Präsidenten Trump für Bewegung sorgen (heute 17:00 Uhr), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Marktteilnehmer würden sich jedenfalls Aufschlüsse über mögliche Maßnahmen der Regierung Trump erwarten. Die derzeitige Erwartungshaltung gehe klar von Konjunkturimpulsen für die US-Industrie und steigenden Preisen aus (sog. "Trumponomics"). Diese Erwartung sei derzeit auch in den Kursen enthalten (= starker US-Dollar). Bleibe abzuwarten, wie sich die geplanten Konjunkturmaßnahmen und eben auch kritische Maßnahmen wie eventuelle Strafzölle tatsächlich auswirken würden. Die aktuelle Handelsbreite bei EUR/USD sei 1,0520 bis 1,0650. Über 1,0650 würde sich ein deutlich freundlicheres Bild für den Euro ergeben. Unter 1,0520 wäre der Weg wieder Richtung 1,0350 frei - der großen Haltemarke vor der EUR/USD-Parität. (11.01.2017/fc/a/m)

