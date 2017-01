Im internationalen Vergleich investiert die deutsche Wirtschaft viel in neue Produkte. Doch die Zahl der innovativen Firmen geht zurück, wie Studien zeigen.

Die deutsche Wirtschaft hat zuletzt kräftig in neue Produkte und verbesserte Abläufe investiert. Das zeigen zwei aktuelle Studien, die am Mittwoch im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) vorgestellt wurden: der "Science Technology and Innovation Outlook 2016" der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie die Innovationserhebung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Es sind allerdings weniger Firmen als früher, die die Innovationsanstrengungen tragen.

Der für Forschung und Innovation zuständige Staatssekretär im BMBF, Georg Schütte, sieht durch die Studien die Forschungspolitik der Bundesregierung bestätigt: "Mit der Hightech-Strategie setzt die Bundesregierung thematische Prioritäten bei Forschung und Innovation, die auch seitens der OECD als globale Trends identifiziert werden, ...

