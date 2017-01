Die Börsenblogger um 12: Jetzt spricht Donald Trump

Am Mittwochmittag kann der DAX leichte Kursgewinne verzeichnen. Allerdings hält sich die Mehrzahl der Investoren am deutschen Aktienmarkt zurück, so lange nicht klar ist, welche Worte der gewählte Präsident der USA Donald Trump an die Nation und den Rest der Welt richten wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 11.622

MDAX +0,5% 22.307

TecDAX +0,5% 1.850

SDAX +0,4% 9.703

Euro Stoxx 50 +0,2% 3.313

Die Topwerte im DAX sind RWE, E.ON und Volkswagen. Die Volkswagen-Aktie profitiert unter anderem von der Aussicht auf weitere Fortschritte bei der "Dieselgate"-Aufarbeitung. Die jüngsten Absatzerfolge helfen auch. Und natürlich bleiben die Prognosen für das Börsenjahr 2017 ein wichtiges Thema.

Den vollständigen Artikel lesen ...