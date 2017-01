Hamburg (ots) -



Mehrere unabhängige Tester bewerten die Panasonic Waschmaschine NA-168ZS1 mit Bestnoten. "Haus & Garten Test" gibt dem Modell die Note "sehr gut" (1,3). Auch das "ETM Testmagazin" vergibt die Bewertung "sehr gut" (94,71 Prozent). Auf dem Portal "hausgeraete-test.de" erreicht das Gerät die Bestnote (5 von 5 Sternen). Das Öko-Institut bewertet das Modell als "ökologisches Spitzenprodukt" und listet es auf www.ecotopten.de.



Das Panasonic Waschmaschinenmodell NA-168ZS1 wird von mehreren neutralen Testern mit sehr guten Bewertungen ausgezeichnet. Laut der Zeitschrift "Haus & Garten Test" ist das Modell ein "top-moderner Vertreter der Spezies Waschmaschine, die [...] in der Praxis und den Härtetests absolut zu überzeugen weiß" und ein "wahrlich gelungenes Gesamtpaket". Dementsprechend bewertet die Redaktion das Modell mit der "sehr guten" Endnote 1,3.



Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das "ETM TESTMAGAZIN". Die Redaktion lobt die Panasonic NA-168ZS1 als "moderne Waschmaschine, die neben einem maßvollen Energieverbrauch auch eine exzellente Waschleistung verspricht". Die Tester geben dem Modell die Note "sehr gut" (94,71 Prozent).



Auch "hausgeraete-test.de" ist von der Panasonic Waschmaschine überzeugt. Die Tester vergeben die Bestnote (5 von 5 Sternen) und bewerten das Modell als eine "leistungsstarke und besonders anwenderfreundliche Waschmaschine, die einerseits mit erstklassigen Waschergebnissen und andererseits mit vergleichsweise geringen Verbrauchswerten überzeugte."



Alle Tester loben besonders die Programmautomatik AutoCare. Die Waschmaschine erkennt dabei mit vier Sensoren, welche Temperatur, Wassermenge, Schleuder- und Spülvorgänge erforderlich sind und optimiert jeden Waschvorgang automatisch. Das Ergebnis: Bei normal verschmutzter Alltagswäsche liefert das Automatikprogramm fasertief gepflegte Wäsche 35 Prozent schneller als beim Baumwollprogramm bei 40 Grad. Nicht nur das Zeitkonto, sondern auch die Umwelt werden geschont: Mit AutoCare verbrauchen die neuen Waschmaschinen 45 Prozent weniger Energie und 22 Prozent weniger Wasser.



Auch die hohe Energieeffizienz wird von allen Testern positiv erwähnt. Die Panasonic NA-168ZS1 übertrifft die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A+++ um bis zu 40 Prozent. Das honoriert auch das Öko-Institut und stuft das Modell als "ökologisches Spitzenprodukt" ein. Somit wird die Waschmaschine auf www.ecotopten.de gelistet und umweltbewussten Verbrauchern zum Kauf empfohlen.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net und www.experience.panasonic.de/.



