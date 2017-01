Hamburg (ots) -



Vom romantischen Strandhotel bis zum exklusiven Wellness Resort: GEO SAISON kürt zum elften Mal die 100 schönsten Hotels in Europa. Für das Ranking, das heute in der aktuellen Ausgabe von GEO SAISON erscheint, wählten 30 internationale Experten ihre Favoriten in zehn Kategorien.



Bei der Auswahl gingen die Jurymitglieder nach einem subjektiven Kriterium: Welches Hotel würden Sie Freunden empfehlen? Das Ergebnis: 100 Unterkünfte in 19 europäischen Ländern. Jede Kategorie hat einen Sieger sowie neun zweite Sieger ohne Rangfolge.



Die folgenden Hotels belegen den ersten Platz ihrer jeweiligen Kategorie:



- Kategorie "Am Meer": La Co(o)rniche, Pyla sur Mer/Frankreich - Kategorie "Berge": Hotel San Luis, Hafling/Italien - Kategorie "Design": The Qvest Hideaway, Köln/Deutschland - Kategorie "Land": Soho Farmhouse, Oxfordshire/England - Kategorie "Luxus": Hotel Ritz, Paris/Frankreich - Kategorie "Wellness": Schloss Elmau, Krün/Deutschland - Kategorie "City": Hotel Zoo, Berlin/Deutschland - Kategorie "Außer Konkurrenz": Hotel Whitepod, Monthey/Schweiz - Kategorie "Food": Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern/Deutschland - Kategorie "Unter 100 Euro": Prizeotel, Hannover/Deutschland



80 Hotels sind in diesem Jahr neu im Ranking. 26 Unterkünfte bieten Doppelzimmer für weniger als 100 Euro pro Nacht. Eine Europa-Karte im Heft verzeichnet die Lage der 100 Häuser auf einen Blick.



Zur Jury zählen Experten aus der Tourismus-, Medien- und Designbranche, darunter Barbara Liepert, Südasien-Korrespondentin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Bloggerin Lea Hajner vom Reiseblogger-Kollektiv, Rolf Westermann, Chefredakteur der "Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung", und Matteo Thun, Architekt und Designer aus Mailand.



Das Ranking "Die 100 schönsten Hotels in Europa" mit allen Informationen und Adressen erscheint heute in der aktuellen Ausgabe von GEO SAISON (02/2017). Das Magazin ist ab sofort für 6,50 Euro im Handel erhältlich.



