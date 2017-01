Mit einem deutlichen Kursplus führen die Aktien von E.on und RWE den DAX am Mittwoch an. Die beiden Versorger entziehen sich damit dem schwachen Trend der Branche in Europa. Vor allem bei E.on hat sich auch das Chartbild deutlich aufgehellt. Ein Kaufsignal steht unmittelbar bevor.

