Das internationale Energieunternehmen Narada Power Source Co., Ltd. meldete am 10.01.2017 die erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten kommerziellen Energiespeicher-Systems in China. Das ESS (1. Phase: 1,5 MW/12 MWh) wurde für GCL Silicon entwickelt. Narada fungierte dabei als EPC-Unternehmen und übernahm allgemeine Design-, Materialbeschaffungs-, Fertigungs- und Systemintegrations-Dienste.

