Die Schweizer Großbank UBS hat Reckitt Benckiser von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 8000 auf 7100 Pence gesenkt. Mittelfristig sei die Aktie der Briten einer ihrer Kursfavoriten im Konsumgütersektor, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Die Markterwartungen an das Wachstum und das Margenpotenzial für 2017 seien aber zu optimistisch. Mindestens bis zum zweiten Quartal dürfte das Wachstum sogar außergewöhnlich schwächeln./ag/edh

AFA0023 2017-01-11/12:22

ISIN: GB00B24CGK77