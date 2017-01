Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes haben ihre Energieeffizienz erneut gesteigert und erhalten deshalb auch 2017 eine Entlastung von der Strom- und Energiesteuer. Das hat das Bundeskabinett auf der Grundlage eines Monitoringberichts des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) festgestellt, wie das Finanzministerium in Berlin mitteilte. Demnach haben die Unternehmen den Zielwert für eine Reduzierung ihrer Energieintensität voll erreicht und erhalten deshalb den so genannten Spitzenausgleich in voller Höhe.

Mit dem Spitzenausgleich werden die Unternehmen von einem Teil der Strom- und der Energiesteuer per Erstattung oder Verrechnung entlastet. Sie erhalten ihn seit 2013 aber nur noch, wenn sie einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Das Erreichen des Ziels wird von der Regierung auf der Grundlage des Berichtes eines unabhängigen wissenschaftlichen Instituts festgestellt. In dem für das Antragsjahr 2017 maßgeblichen Bezugsjahr 2015 war der Zielwert zur Reduktion der Energieintensität laut den Angaben 3,9 Prozent gegen-über dem Basiswert der jahresdurchschnittlichen Energieintensität von 2007 bis 2012. Laut RWI betrug die tatsächliche Reduktion aber 10,8 Prozent.

