BERLIN (Dow Jones)--Das von der Bundesregierung am Mittwoch beschlossene Lohngleichheitsgesetz wird nach den Worten von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) Frauen eine gerechtere Bezahlung bringen. "Wir wollen, dass Frauen genauso fair bezahlt werden wie Männer. Es geht darum, ein Tabu zu brechen - über Geld redet man nicht", sagte Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) bei der Vorstellung ihres Gesetzes in Berlin. Im Kern will die Regierung die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließen, 14 Millionen Beschäftigte sollen profitieren.

Ab einer Zahl von 200 Mitarbeitern soll künftig jeder Beschäftigte beim Betriebsrat Auskunft darüber verlangen dürfen, was seine Kollegen des anderen Geschlechts verdienen. Maßstab ist dabei der eigene Lohn im Vergleich zum Durchschnittslohn von mindestens sechs Kollegen des anderen Geschlechts, die in gleicher Position arbeiten. "Es geht nicht darum, den Lohnzettel des Kollegen einzusehen", erklärte die Ministerin. In den Auskunftsanspruch einbezogen ist nicht nur der Bruttolohn, sondern auch zwei Gehaltsbestandteile wie Boni oder ein Dienstwagen. Existiert in einer Firma kein Betriebsrat, können sich die Beschäftigten direkt an die Geschäftsführung wenden.

Stellt sich heraus, dass der eigene Lohn niedriger ausfällt, gibt es nach dem Willen Schwesigs das Recht auf Ausgleich. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern werden in Zukunft zusätzlich sogar regelmäßig über die Entwicklung des Lohngefüges berichten müssen, wenn der Bundestag das Gesetz in seiner jetzigen Form beschließt. Betriebe mit Tarifbindung werden von Schwesigs Entwurf privilegiert. Für sie entfällt die Gleichheitsprüfung mit fünf Kollegen, außerdem reicht bei einer Anfrage der vereinfachte Verweis auf den Tarifvertrag.

Die Kluft zwischen Männern und Frauen in der Bezahlung liegt hierzulande bei 20 Prozent. Die Wirtschaft kritisiert das Gesetz dennoch als bürokratisch und überflüssig, da die Lohnspreizung zwischen den Geschlechtern häufig durch die Berufswahl bedingt ist. So arbeiten Frauen deutlich häufiger in schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen, wie zum Beispiel als Friseurin, Verkäuferin oder Altenpflegerin. Außerdem werden kleine Firmen vom den Gesetz nicht berücksichtigt.

"Wer aber jetzt den Frauen Hoffnung macht, dieses Gesetz könne die Lohnlücke wirksam verringern, der führt in die Irre", sagte die Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VdU), Stephanie Bschorr, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie bezweifelt, dass die Regierung das richtige Instrument zur Verringerung der Ungleichheit gewählt hat. Die Große Koalition will das Gesetz zügig im Bundestag beschließen. Die Union hatte lange darauf gepocht, die neuen Auflagen erst für Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern einzuführen.

January 11, 2017

