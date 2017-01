München (ots) - In München öffnen Ende März acht große Unternehmen die Türen für das Fachpublikum und gewähren Einblicke in ihre Kommunikationsabteilungen. Allianz, BMW und Sky gehören zu den Etappen einer Tour der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) durch die Bayernmetropole. Diese findet am Tag nach der Verleihung des Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG statt - beide Veranstaltungen stehen auch Nicht-Mitgliedern des Berufsverbands offen.



"Wir stiften Nutzen für die tägliche Arbeit von Kommunikatoren: durch Austausch, durch Orientierung, durch Teilen von Erfahrungen und Wissen", so DPRG-Präsident Norbert Minwegen. "Unser Branchenpreis ist ein wichtiger Baustein im Kontext vieler bestehender und neuer Aktivitäten einer Plattform von PR-Netzwerkern, die einen Weg der Modernisierung eingeschlagen hat."



Verschiedene Touren führen am 24. März zu jeweils drei ausgewählten Konzernen in München. Auf dem Programm stehen Accor Hotels, Allianz, BMW, Hubert Burda Medien, Microsoft, Munich RE, Sky und Telefonica. Vor Ort stellen Verantwortliche ihre Unternehmenskommunikation vor und erläutern Strategien, Strukturen und Ansätze, mit denen sie den Themen und Herausforderungen im Umfeld der Organisation begegnen.



Mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG würdigt der Berufsverband seit Jahrzehnten die Macherinnen und Macher hinter erfolgreichen Projekten in den verschiedensten Disziplinen der Kommunikation. In dieser Saison sind mehr als 250 Kampagnen in 21 Kategorien im Rennen. Nach vielen Jahren im Rhein/Main-Gebiet wird der renommierte PR-Preis in dieser Saison in München verliehen. Die Shortlist wird nach der Jurysitzung Anfang Februar veröffentlicht - aufgrund der begrenzten Kapazität und der Kombinationsmöglichkeit mit günstigen Tickets für die DPRG-Tour empfiehlt es sich allerdings schon jetzt, Plätze zu sichern.



Teilnehmer der Preisverleihung zahlen für die DPRG-Tour nur 150,- Euro; der Preis ohne Abendveranstaltung beträgt 350,- Euro. Tickets für die Verleihung im Sofitel Bayerpost am 23.03.2017 kosten regulär 315,- Euro, für DPRG-Mitglieder 239,- Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Informationen und Buchung unter www.pr-preis.de.



Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG wird unterstützt von Hauptsponsor news aktuell sowie von den Partnern Adidas Group, BASF, BMW Group, Bosch, Business Wire, Continental, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Post DHL Group, ING-DiBa, PR Career Center, Sparkasse Köln-Bonn und Unicepta. Die Preisverleihung und die Tour werden im Auftrag der DPRG vom Medienfachverlag Oberauer durchgeführt.



