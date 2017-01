Frankfurt - Nach zwei Handelstagen mit starken Zuwächsen legen die Metallpreise heute Morgen eine Verschnaufpause ein, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Gestern sei der LME-Industriemetallindex deutlich um 2,3% gestiegen. Mit Ausnahme von Zinn hätten sich dabei alle Metalle verteuert. Besonders stark habe Blei zugelegt (+3,8%), gefolgt von Kupfer (+3,0%). Mehrere Gründe würden für den Preisanstieg genannt: So sei in China gemäß Daten des Nationalen Statistikbüros im Dezember die Erzeugerpreisinflation so stark wie seit über fünf Jahren nicht mehr gestiegen. Darüber hinaus hätten dort gestern die Stahlpreise einen Satz nach oben gemacht.

