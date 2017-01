Der Name Ban Ki Moon fällt derzeit oft in Verbindung mit Bestechung und Korruption. Grund dafür sind die Machenschaften naher Verwandter des Uno-Generalsekretärs. Nun hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

Zwei engen Verwandten des ehemaligen Uno-Generalsekretärs Ban Ki Moon wird einem Bericht zufolge Bestechung vorgeworfen. In einer am Dienstag in einem Gericht von Manhattan veröffentlichten 39-seitigen Anklageschrift nimmt ...

