Berlin (ots) - uberall, führender Softwareanbieter für Digitales Location Marketing, hat bekannt gegeben, seinen Kunden bereits heute die Nutzung des soeben veröffentlichten Updates der Google My Business Schnittstelle zu ermöglichen und nunmehr die Performance aller Standortprofile in Google und Facebook effizient analysierbar zu machen.



uberall erweitert den eigenen Funktionsumfang damit um eine weitere entscheidende Analysefähigkeit und ermöglicht Unternehmen mit zahlreichen Standorten die Messung und Auswertung ihrer Location Marketing-Maßnahmen.



uberall Partner und Kunden haben Zugriff auf detaillierte Performance-Kennzahlen zur Reichweite und Nutzeraktivität für Google My Business Profile und Facebook Location Pages. Dies gilt für alle in der Location Marketing Cloud gemanagten Standorte für einen Zeitraum von rückwirkend bis zu 18 Monaten. Die Wirkung ergriffener Marketingmaßnahmen wird transparent analysiert und zukünftige Aktivitäten lassen sich weiter optimieren.



Florian Hübner, Geschäftsführer von uberall: "Wir sind stolz, dass unsere Partner und Kunden zu den ersten gehören, die Zugriff auf so ein mächtiges Feature haben. Möglich wird dies durch die vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen, die wir über die Jahre zu Internetgrößen wie Google und Facebook aufgebaut haben - wir haben deren neueste Entwicklungen im Blick und integrieren diese direkt in unsere Location Marketing Cloud."



Mehr Informationen erhalten Sie unter https://uberall.com.



