Nach einem äußerst intensiven Kampf um die Unterstützungszone von rund 11,00 Euro im Dezember gingen Bullen eindeutig als Sieger hervor und konnten anschließend für eine deutliche Erholung in dem Wertpapier des Energieversorgers RWE sorgen. Nun schließen sich Anschlusskäufer an und treiben die Rally in der Aktie weiter voran.

Obwohl seit den Tiefstständen aus September 2015 um 9,12 Euro ein klarer Aufwärtstrend in dem Wertpapier von RWE eingezeichnet werden kann, ginge es nach den Jahreshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 16,49 Euro mit den Kursnotierungen wieder abwärts. Dabei reichten die Abgaben bis Ende 2016 auf ein Verlaufstief von 11,01 Euro abwärts und somit unter die maßgebende Trendkanalbegrenzung seit September 2015. Nach dem eindeutigen Trendbruch wurde ein weiterer Abverkauf favorisiert, dieser setzte jedoch nicht wie erwartet ein. Stattdessen etablierten Markteilnehmer einen Doppelboden in diesem Bereich und sorgten bis Anfang dieses Jahres wieder für eine deutliche Erholungsbewegung zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei 12,27 Euro. Auch wenn es zu Beginn dieses Jahres kurzzeitig zu einem Pullback ...

