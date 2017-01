Der Ölfelddienstleister Core Laboratories (ISIN: NL0000200384, NYSE: CLB) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,55 US-Dollar pro Aktie an seine Investoren aus. Damit bleibt die Dividende unverändert. Aktionäre erhalten die Ausschüttung für das erste Quartal 2017 am 17. Februar 2017 (Record date: ...

