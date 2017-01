Zürich - Seit Ende 2014 bewegen sich die Preise für Wohneigentum in der Schweiz kaum. Das hat sich auch in den letzten drei Monaten 2016 nicht geändert. Einzig in der Region Genfersee gab es noch einen klaren Preistrend.

Insgesamt und über alle Regionen gerechnet hat Wohneigentum in der Schweiz im vierten Quartal 2016 nur gerade 0,1% weniger gekostet als im Vorquartal, wie der Raumentwickler Fahrländer am Mittwoch mitteilte. Diese Seitwärtsbewegung ist dabei das Resultat von leicht unterschiedlichen Preisentwicklungen bei den Einfamilienhäusern und den Eigentumswohnungen.

Preise für EFH um 1,1% gestiegen

Während die Eigentumswohnungen innerhalb von drei Monaten um 1,8% günstiger wurden, haben sich die Preise für die Einfamilienhäuser um 1,1% erhöht.

Aber nicht nur im Vorquartals- sondern auch Vorjahresquartalsvergleich sind die Preisbewegungen gering. ...

