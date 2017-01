Clueso, Sänger und Songschreiber aus Erfurt, hat im Laufe seiner Musikerlaufbahn gelernt, "Nein" zu sagen: "Als ich anfing, Musik zu machen, ließ ich mich manchmal zu Sachen überreden, die mir eigentlich widerstrebten", sagte Clueso dem "Zeitmagazin". Immer wieder seien früher "irgendwelche absurden Ideen" an ihn herangetragen worden: "Damals war ich noch zu schüchtern und zu verkrampft, um abzulehnen", so der 36-Jährige.

"Heute bin ich etwas lockerer und sage schon mal, dass ich etwas doof finde." Vor einer Weile habe ihn ein Radiomoderator gleich am Anfang des Studiogesprächs nach seinem Kontostand gefragt. Clueso: "Bei so was verweigere ich mittlerweile die Antwort, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben."