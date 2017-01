Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.264,60 +0,04% +1,27% Euro-Stoxx-50 3.309,11 +0,09% +0,56% Stoxx-50 3.045,40 +0,21% +1,16% DAX 11.624,53 +0,36% +1,25% FTSE 7.282,08 +0,09% +1,95% CAC 4.893,21 +0,10% +0,64% Nikkei-225 19.364,67 +0,33% +1,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,43 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,09 50,82 +0,5% 0,27 -4,9% Brent/ICE 53,92 53,64 +0,5% 0,28 -5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,96 1.189,20 +0,1% +0,76 +3,3% Silber (Spot) 16,79 16,98 -1,1% -0,19 +5,4% Platin (Spot) 979,50 978,50 +0,1% +1,00 +8,4% Kupfer-Future 2,61 2,61 -0,2% -0,01 +4,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

In einem nachrichtenarmen Umfeld dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes zeigen sich kaum verändert. Unternehmenstermine oder Konjunkturdaten von Rang stehen nicht auf der Agenda. Desto gespannter dürften die Anleger der Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump entgegenblicken.

Wenn die Pressekonferenz den Märkten keine richtungsweisenden Impulse gebe, dürfte die aktuelle Konsolidierungsphase bis zur Amtseinführung am Freitag kommender Woche andauern, meint Richard Perry, Analyst bei Hantec Markets.

Die Bilanzsaison der US-Unternehmen kommt langsam in Gang, wenn auch mit Quartalsausweisen von Unternehmen der zweiten Reihe. Vor der Startglocke werden Zahlen von Supervalu und KB Home erwartet. Richtig interessant wird es wohl erst am Freitag, wenn große Banken wie JP Morgan über den Verlauf des Schlussquartals 2016 berichten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach Kursverlusten im frühen Handel haben sich am Mittwoch die europäischen Börsen berappelt. Im Handel ist eher von Zurückhaltung und Abwarten vor der um 17.00 Uhr deutscher Zeit beginnenden Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Trump die Rede. Im Devisenhandel wertet der US-Dollar gegen Euro, Yen, Pfund Sterling und Schweizer Franken auf. Die Gemeinschaftswährung hat von 1,0556 zum Schlusskurs am Vortag auf 1,0519 Dollar leicht nachgegeben. Am Euro-Rentenmarkt treten Bundesanleihen ebenso auf der Stelle wie die Risikoprämien im europäischen Kredithandel. VW-Aktien steigen um 4 Prozent. Der Konzern steht im Dieselskandal nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit den US-Behörden. RWE verteuern sich um 3,6 Prozent, gestützt von einer Hochstufung durch die Barclays Bank. Eon rücken ebenfalls um 3,6 Prozent vor. Nach der Financial Times berichten nun auch Handelsblatt und Börsenzeitung, dass der aktivistische Investor Knight Vinke Eon dazu dränge, das Stromnetz abzuspalten. Siemens geben um 1,1 Prozent nach. Händlern zufolge hat Goldman Sachs die Aktie von "Kaufen" auf "Verkaufen" gesenkt. Eine Verkaufsempfehlung der UBS für Henkel lässt den Kurs um 0,6 Prozent nachgeben. Beiersdorf (-1,6 Prozent) wurde von UBS ebenfalls auf "Verkaufen" gesenkt. Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank treibt Prosiebensat.1 um 1,9 Prozent nach oben. Ein "Buy" der Deutschen Bank für Thyssenkrupp und Salzgitter lässt die Kurse der Stahlhersteller um 2,8 bzw. 1,9 Prozent steigen. Die Credit Suisse hat die Papiere der Reisekonzerne Thomas Cook und TUI gesenkt. In London fallen Thomas Cook und TUI um jeweils mehr als 4 Prozent. Engie fallen um 3,3 Prozent, nachdem der französische Staat 100 Millionen Engie-Aktien für 1,14 Milliarden Euro platziert hat. Damit sinkt die Beteiligung des französischen Staats auf 28,7 Prozent von zuvor 32,6 Prozent. In London springen Aktien des Einzelhändlers J. Sainsbury um 3,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat ein überraschend starkes Weihnachtsgeschäft abgeliefert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 10.13 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0505 -0,40% 1,0547 1,0564 -0,1% EUR/JPY 122,2252 -0,12% 122,3742 123,05 -2,2% EUR/CHF 1,0727 -0,08% 1,0736 1,0734 +0,2% EUR/GBP 0,8667 -0,03% 0,8687 1,1518 +1,7% USD/JPY 116,34 +0,29% 116,00 116,48 -0,5% GBP/USD 1,2119 -0,23% 1,2148 1,2170 -1,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Bis auf Schanghai haben sich die Handelsplätze in Südostasien am Mittwoch mehr oder weniger ausnahmslos mit Aufschlägen präsentiert. Das eigentliche Thema lieferte wieder einmal der designierte US-Präsident Donald Trump, der am Mittwoch seine erste Pressekonferenz seit Sommer 2016 abhalten wird. Der Dollar legte etwas zu und stieg zum japanischen Börsenschluss auf 116,03 Yen nach Wechselkursen um 115,58 Yen zur Vortageszeit. Gold blieb gesucht und bewegte sich in der Nähe des Vortageshochs von 1.190 US-Dollar je Feinunze. Händler verwiesen auf das Ende Januar in China anstehende Neujahrsfest, das mit einer steigenden Nachfrage nach Gold verbunden sei. Unter den Einzelwerten zogen Toshiba um 4,1 Prozent an. Laut Medienberichten wollen die Hauptgläubiger das Unternehmen weiterhin unterstützen. Nintendo gewannen 3,2 Prozent vor der Präsentation am Freitag, von der Anleger mehr Details über die Spielekonsole Switch erwarten. In Sydney stützten Aufschläge im Rohstoffsektor: BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals sprangen um 2,6 bzw. 3,9 und 4,5 Prozent. Die Bergbauwerte profitierten von höheren Rohstoffpreisen. Bellamy's Australia brachen nach einen Handelsaussetzung um knapp 20 Prozent ein. Nach einer gesenkten Jahresprognose wurde CEO Laura McBain an der Spitze des Konzerns ersetzt. In Indien waren Stahlwerte gesucht, nachdem in Medienberichten von möglichen Schließungen chinesischer Stahlwerke die Rede gewesen war. In Seoul kletterten Samsung Electronics um 2,8 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Anleger ließ die Verwicklung in den Politskandal des Landes kalt, stattdessen konzentrierten sich Investoren auf die günstigen Geschäftsaussichten des Elektronikriesens.

CREDIT

Die Risikoprämien bilden sich an Europas Kreditmärkten am Mittwochvormittag leicht zurück. Der Bewegung wird im Handel jedoch keine große Bedeutung beigemessen. Wie auch an den Aktienmärkten steht die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump im Fokus. Diese könnte durchaus für Volatilität sorgen, auch an den Kreditmärkten. Nach Einschätzung von Metzler haben sich die Finanzmärkte bislang auf die positiven Signale von Trump konzentriert, während die negativen geflissentlich ausgeblendet wurden. "Wahrscheinlich hält die selektive Wahrnehmung des Marktes noch so lange an, bis Trump wirklich an Ergebnissen gemessen werden kann", heißt es. Doch spätestens dann sollte sich auch Ernüchterung breit machen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Conti kooperiert mit Nexteer bei Produkten für autonomes Fahren

Continental baut das Zukunftsgeschäft um das autonome Fahren mit einer Kooperation aus. Der DAX-Konzern hat mit dem US-Automobilzulieferer Nexteer ein Gemeinschaftsunternehmen angekündigt, das sich auf elektronische Lenk- und Bremssysteme für Anwendungen des automatisierten Fahrens konzentrieren soll.

Deutsche Post kassiert ab März Jahresgebühr für Postfächer

Alle Nutzer der rund 818.000 Postfächer in Deutschland müssen ab März dafür zahlen, dass sie ihre Briefe in der Filiale abholen können. Dann werde auch für alle Bestandskunden eine Jahresgebühr von 19,90 Euro fällig, die Neukunden bereits seit Juli 2016 zahlten, sagte ein Unternehmenssprecher. Er bestätigte damit einen Bericht der Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

K+S schließt Übernahme von chinesischem Düngemittelhersteller ab

K+S hat die Übernahme des chinesischen Düngemittelherstellers Huludao Magpower Fertilizers abgeschlossen. Mit dem Erwerb werde das Spezialitätengeschäft ausgebaut und mit einem Produktionsstandort in China der Zugang zu den Wachstumsmärkten in Südostasien verbessert, erklärte das im MDAX notierte Kasseler Unternehmen.

VW weiter auf Höhenflug - Börse reagiert gelassen auf Strafe

Die drohende Milliardenstrafe von Volkswagen an die US-Justiz wird an der Börse gelassen aufgenommen. Obwohl die Rückstellungen des DAX-Konzerns für den Abgasskandal wohl nicht ausreichen und die Wolfsburger damit finanziell noch stärker belastet werden dürften, betonen Experten die positiven Aspekte des nahenden Vergleichs.

Bertelsmann übernimmt indisches IT-Start-up

Der Medienkonzern Bertelsmann hat das indische Analytics- und IT-Unternehmen Ramyam übernommen. Die Bertelsmann-Dienstleistungstochter Arvato werde die IT- und Produktfähigkeiten von Ramyam einsetzen, um ihren Kunden weltweit neue Lösungen im Bereich Kundenkommunikation anzubieten, teilte der Konzern aus Gütersloh mit. Über die finanziellen Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.

Senvion liefert Turbinen für Innogy-Windpark in Wales

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 11, 2017 07:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.