Frankfurt - Gold notiert am Morgen bei rund 1.190 USD je Feinunze, dem höchsten Niveau seit Ende November, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.In Euro gerechnet verteuere sich Gold auf ein 5-Wochenhoch von knapp 1.130 EUR je Feinunze. Zwar habe es gestern bei den Gold-ETFs insgesamt kaum Veränderungen gegeben, seit Jahresbeginn seien aber unterschiedliche Tendenzen bei den von Bloomberg erfassten Gold-ETFs zu beobachten. So habe der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust (ISIN US78463V1070/ WKN A0Q27V) aus den USA, der für 45% aller Bestände stehe, seit Anfang Januar Abflüsse von 17,2 Tonnen verzeichnet. Dagegen habe es bei den europäischen Gold-ETFs Zuflüsse gegeben. Neben dem regionalen Unterschied dürften hierbei auch die verschiedenen Investorengruppen eine Rolle spielen. Denn im SPDR Gold Trust würden sich großteils institutionelle Investoren engagieren, während in Europa Privatinvestoren vorherrschend seien.

