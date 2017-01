Frankfurt am Main (ots) - WSM International (https://wsmintl.com/) bietet ab sofort Migrationsdienste für Unternehmen an, die ihre IT-Infrastruktur in die Hosted- und Cloud-Services (https://www.leaseweb.com/de/cloud) von LeaseWeb (https://www.leaseweb.com/de) überführen wollen. WSM gilt als führender Anbieter von Cloud-Migrationsservices, LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting-Brands.



Die WSM-Dienste können sowohl für den Umzug von IT-Infrastrukturen aus einem herkömmlichen Firmenrechenzentrum in die Cloud als auch für den Wechsel von einer in eine andere Cloud eingesetzt werden. Mit 14 Jahren Betriebserfahrung gehört WSM zu den erfahrensten Anbietern bei dem noch nicht so alten Thema Cloud Computing. WSM arbeitet mit zahlreichen namhaften Hosting- und Cloud-Dienstleistern zusammen und hat bereits mehrere zehntausend Migrationsprojekte erfolgreich bewältigt. Das Spektrum erstreckt sich von einfachen Websites bis hin zur komplexen Unternehmens-IT von Konzernen.



LeaseWeb und WSM werden im Zuge einer neuen Kooperation eng zusammenarbeiten, um Bestands- und Neukunden bei der Übertragung ihrer IT-Ressourcen in die LeaseWeb-Datenzentren (https://www.leaseweb.com/de/platform/rechenzentren) zu unterstützen. Hierbei übernimmt WSM auf Wunsch die vollständige Abwicklung von der Planung bis hin zur Durchführung der Migration.



Ryan Pelerin, CEO bei WSM, erklärt: "Die Unternehmensentscheidung, die IT-Infrastruktur auszulagern bzw. auf einen anderen Anbieter zu übertragen, stellt den Anfang des Prozesses dar, nicht das Ende. Wir arbeiten mit unseren Partnern und Kunden eng zusammen, um ihren IT-Bedarf, ihr Budget, ihren Zeitrahmen und ihre Compliance-Vorgaben genau zu verstehen, und zu gewährleisten, dass der Umzug ihrer IT reibungslos vonstattengeht. Hierfür bedarf es umfassender Planung und Expertise, die wir über mehr als eine Dekade hinweg aufgebaut haben. Wir schätzen uns daher glücklich, die Kooperation mit einem Top-Tier-Anbieter wie LeaseWeb einzugehen, um Anwendern beim Wechsel zu LeaseWeb zu helfen."



Benjamin Schönfeld, CEO von LeaseWeb Deutschland, erläutert: "Angesichts unserer immer umfassenderen Angebote haben wir von Kunden wie von Interessenten immer wieder gehört, dass die Migration eine Herausforderung darstellt. Bei zunehmender Komplexität der Anforderungen und steigender Abhängigkeit von hybriden Cloud-Architekturen haben wir erkannt, dass wir unseren Kunden eine funktionierende Migrationslösung anbieten müssen. Die Wahl von WSM als Partner hierfür ist uns leicht gefallen. Wir haben mit WSM schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Das Unternehmen verfolgt über seine Expertise und seine jahrelange Erfahrung hinausgehend genau wie wir einen persönlichen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit den Kunden, was wir von Seiten LeaseWeb sehr schätzen."



Über LeaseWeb



LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 70.000 Servern bietet LeaseWeb seit 1997 eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 17 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ("LeaseWeb") ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH ("LeaseWeb Deutschland"), LeaseWeb Nederland B.V. ("LeaseWeb Niederlande"), LeaseWeb USA Inc. ("LeaseWeb USA"), LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. ("LeaseWeb Asia Pacific") und LeaseWeb CDN B.V. ("LeaseWeb CDN").



Über WSM



WSM ist ein spezialisierter Services- und Lösungsintegrator mit dem Schwerpunkt auf der Cloud- und Servermigration, Transformation und DevOps-Services. WSM hat die Server-Migration-Services-Branche 2003 überhaupt erst etabliert. Heute ist das Unternehmen der weltweit größte Anbieter von spezialisierten Migrationservices mit mehr abgeschlossenen Migrationen als alle Wettbewerber zusammen.



