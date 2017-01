Das Wertpapier von Volkswagen legt nun den dritten Tag in Folge dynamisch zu und konnte sich über wichtige Hürden hinwegsetzen, trotz Abgasskandal und damit verbundener Unannehmlichkeiten für den Konzern greifen Anleger weiter zu und treiben die Aktie auf frische Jahreshöchststände aufwärts.

Für die Anleger scheinen nämlich nur Zahlen von entscheidender Bedeutung zu sein, die Marke Volkswagen konnte ihren Absatz im vergangenen Jahr dank hoher Zuwächse in China steigern. Die Kernmarke konnte trotz Abgasskandal um 2,8 Prozent auf fast sechs Millionen Fahrzeuge zulegen - der erfolgreiche Abschluss des Jahres 2016 macht den Konzern Mut für 2017. Ebenso hatte der Wolfsburger Konzern Mitte November den Abbau von weltweit bis zu 30.000 Stellen angekündigt, um die Renditeschwache Hauptmarke VW wieder fit zu machen. Doch diese Kosteneinsparungen dürften direkt in einen kurz bevorstehenden Vergleich mit den US-Justizbehörden fließen - dabei wird eine finale Strafzahlung von 4,1 Milliarden US-Dollar angestrebt, wodurch nun der gesamte Abgasskandal in den USA beigelegt werden sollte. Für einen Dämpfer könnte jedoch der designierte US-Präsidenten Donald Trump sorgen, der zuletzt Nervosität unter den Autobauern auf der Detroiter Automesse hervorgerufen ...

