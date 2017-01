Mainz (ots) -



In der vierten Staffel "Der Haustier-Check" begleitet Haustierexpertin Kate Kitchenham in sechs neuen Folgen wieder Tierfreunde aus ganz Deutschland auf dem Weg zu ihrem neuen Mitbewohner. Die erste Folge "Beste Freunde" startet am Sonntag, 15. Januar 2017, 14.00 Uhr, mit einem Special. Kate zeigt alle Facetten, die eine Mensch-Tier-Freundschaft haben kann: anrührend, gefühlvoll, aber auch lustig oder überraschend.



Hunde sind Seelentröster, gute Kumpel, die immer mit dabei sind und ihr Herrchen bedingungslos lieben. Genauso einen Hundefreund wünscht sich auch Peter, der sich seit dem Tod seiner Frau oft einsam fühlt.



Für Wohnungskatzen ist ein tierischer Freund besonders wichtig. Bei Irene sorgt die Zusammenführung ihres Altkaters Romeo mit einem neuen Katzenkind für eine Achterbahn der Gefühle.



Carolin und Daniel wünschen sich einen eigenen Hund. Doch dann stellt ihnen Kate entzückende Stubentiger vor.



Weitere fünf Folgen über emotionale und überraschende Mensch-Tier-Begegnungen werden jeweils sonntags, zirka 14.00 Uhr, ausgestrahlt.



