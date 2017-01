Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Vorwurf einer Einflussnahme durch Russland zurückgewiesen. "Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!", twitterte Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit).

Seinen Gegnern warf er in einer weiteren Mitteilung mit, "Fake News" zu verbreiten. "Intelligence agencies should never have allowed this fake news to 'leak' into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?", so Trump über Twitter.