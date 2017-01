Das Börsenjahr 2016 war alles andere als einfach. Es gab zwar Wochen mit starken Impulsen in beide Richtungen, aber dazwischen forderte monatelanges Wassertreten auf engstem Raum die Geduld der Investoren heraus. Aber es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass 2017 ganz anders wird. Denn vieles, das in 2016 zu Impulsen hätte führen können, wurde aufgestaut, indem man diese Themen einfach ignorierte. Doch das wird in diesem neuen Jahr nicht gelingen. Denn was 2016 noch Reaktionen hätte auslösen können, wird in diesem Jahr Reaktionen auslösen müssen. Intensive Trendimpulse stehen an. Und die werden die Zahl der Trading-Chancen ebenso steigern wie sie das Kurspotenzial neuer Trades vergrößern.

Welche Seite sich zum Ende des neuen Jahres durchgesetzt haben wird, ist wie immer zur Jahreswende Gegenstand allgemeiner Ratespiele. Doch interessiert es uns, wo der DAX an Silvester 2017 stehen wird? Davon abgesehen, dass die entscheidenden Ein?ussfaktoren nicht vorhersehbar sind, wäre es für erfolgreiches Trading nicht hilfreich, zu wissen, ob der DAX dann bei 9.000 oder 14.000 Punkten stehen wird. Denn was passiert ...

