Die MCG Gruppe (Berlin) hat am 31.12.2016 das Photovoltaik-Kraftwerk Lüptitz mit einer Nennleistung von rund 11,3 MW im Raum Leipzig erworben. Der Solar-Park besteht aus mehreren Teilanlagen, die in den Jahren 2010 und 2012 errichtet wurden. Das PV-Kraftwerk produziere jährlich rund 12 Millionen kWh Solarstrom und könne damit rund 4.000 Haushalte versorgen, berichtet MCG in einer Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...