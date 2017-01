-------------------------------------------------------------- Neue ifm-Website http://ots.de/e55l3 --------------------------------------------------------------



Eine neue Ära in der digitalen ifm-Welt wird eingeläutet - die neue Verkaufsplattform!



ifm präsentiert den Kunden ein modernes, zeitgemäßes Gewand und bietet ihnen ein völlig neues Einkaufserlebnis, getreu dem Motto: schnell finden - einfach informieren - unkompliziert kaufen.



Mit der neuen Verkaufsplattform eröffnet ifm einen weiteren Vertriebskanal und macht einen großen Schritt im Bereich eCommerce.



Neben den vielen Möglichkeiten, die Produkte zu entdecken, bietet die Verkaufsplattform weitere Informationen rund um ifm: neueste Technologien, Unternehmens-News, Download-Portale, Überarbeitung aller technischer Produktdaten und vieles Mehr!



Für jede Bildschirmgröße passt sich das Design der Verkaufsplattform an und erhöht damit die Nutzerfreundlichkeit. Dies ermöglicht nun auch, bequem mobil Produkte zu kaufen, z. B. vom Smartphone aus.



Neugierig? Entdecken Sie die neue Verkaufsplattform einfach selbst unter www.ifm.com/de



