Jena (pts025/11.01.2017/13:50) - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET begrüßt ein neues Gesicht in seiner Vertriebs-Organisation: Heiner Bredick (47) ist seit dem 1. Dezember 2016 für das Consumer Business in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Er folgt damit Ralf Tegethoff, der künftig in beratender Funktion für das Unternehmen tätig sein wird. Der Diplom-Betriebswirt (VWA) bringt langjährige Erfahrung aus Vertriebsfunktionen inner- und außerhalb der IT-Branche mit ins Unternehmen und kümmert sich künftig um die Vertriebsführung und leitende Entwicklung der Consumer Business-Strategien in der Region DACH. Sales-Spezialist mit langjähriger Erfahrung Vor seinem Wechsel zu ESET war Heiner Bredick bei Kaspersky Labs als B2C Sales Director Europe und zuvor als Director Consumer Business DACH tätig. Im Laufe seiner Karriere hat der gebürtige Niederrheiner umfassende Kenntnisse in der Security-Branche erlangt und kennt den Markt sehr genau. "Ich bin stolz, ab sofort Teil des großartigen ESET Teams zu sein. In meiner neuen Rolle möchte ich den Erfolg, den Ralf Tegethoff in den letzten viereinhalb Jahren erreicht hat, weiter ausbauen. Gemeinsam mit meinem Team habe ich mir zudem vorgenommen, die Position von ESET im Heimanwendermarkt sowohl im Einzel- und Flächenhandel als auch über Online-Kanäle weiter erfolgreich auszubauen und neue Absatzmöglichkeiten zu finden", sagt Heiner Bredick. "Dabei ist die Koordinierung der verschiedenen Geschäftsbereiche, wie E-Commerce, Retail und Channel sowie Business Development für uns ein wichtiger Wachstums- und Erfolgsfaktor." Frischer Wind im B2C-Geschäft In seiner neuen Position wird er an Stefan Thiel, Country Manager DACH bei ESET, berichten. "Wir freuen uns, mit Heiner Bredick eine kompetente Führungskraft bei uns an Bord zu haben. Ich bin überzeugt, dass es ihm gelingt, den Erfolg unseres Consumer-Bereichs auf die nächste Stufe zu heben. Das Consumer Business ist auch ein Schaufenster für den Erfolg im B2B-Geschäft", so Thiel. Neben seiner neuen Tätigkeit in der Vertriebsführung ist Heiner Bredick auch Mitglied des Management-Teams in der DACH-Organisation. Abseits der Arbeit ist Heiner Bredick Familienmensch und leidenschaftlicher Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Folgen Sie ESET: http://www.ESET.de http://www.welivesecurity.de https://twitter.com/ESET_de https://www.facebook.com/ESET Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 100 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 180 Ländern und Niederlassungen in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 364 13114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170111025

