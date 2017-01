Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001185 -



Die Manor Gruppe hat heute die Ernennung von Stéphane Maquaire zum

CEO ab 16. Januar 2017 bekanntgegeben. Stéphane Maquaire ist ein

Experte im europäischen Vertrieb. In den letzten Jahren war er

Executive President der Gruppe Vivarte (2016) und der Gruppe Monoprix

(2010-2016), in die er 2008 als Finanz- und Entwicklungsdirektor

eintrat.



Zuvor arbeitete er bei Unibail-Rodamco als Betriebsleiter für den

Bereich Einkaufszentren Frankreich, nachdem er seine Karriere bei

Arthur Andersen mit der Durchführung diverser Audits sowie

Spezialaufgaben in den Bereichen Fusionen/Akquisitionen und

Börsengängen gestartet hatte. Der gebürtige Elsässer und ausgebildete

Ingenieur der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ist auch

Mitglied des Verwaltungsrats des Institut Français de la Mode.



Stéphane Maquaire übernimmt die Nachfolge von Bertrand Jungo, CEO

seit 2006 und seit 1990 Mitarbeiter der Manor Gruppe. «Bertrand Jungo

hat schon vor einiger Zeit den Wunsch geäussert, sich neuen

beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir möchten ihm ganz

herzlich für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gruppe und

seinen grossen Einsatz danken», sagt Didier Maus, Präsident der

Maus-Frères-Gruppe, zu der auch Manor gehört. «Wir bedauern seinen

Abgang, freuen uns aber auch, Stéphane Maquaire willkommen zu

heissen, der sämtliche Facetten des europäischen Vertriebs kennt und

das Unternehmen auf der von seinem Vorgänger gelegten Grundlage

weiterentwickeln wird. Wir verfolgen insbesondere im Bereich

E-Commerce wichtige Projekte und Stéphane Maquaire verfügt über das

Know-how, die Erfahrung und die Führungsqualitäten, die für deren

Umsetzung nötig sind.»



«Ich kann es kaum erwarten, die Leitung dieses

Referenzunternehmens des Schweizer Detailhandels und Marktführers

unter den Warenhäusern zu übernehmen, die zum Alltag der

Schweizerinnen und Schweizer gehören», erklärt Stéphane Maquaire.

«Ich freue mich darauf, mit allen Teams zusammenzuarbeiten, die zum

heutigen Erfolg von Manor beigetragen haben."



Originaltext: Manor AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001185

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001185.rss2



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Manor AG

Elle Steinbrecher

PR Director

Tel. +41 61 694 22 22

media@manor.ch

www.manor.ch