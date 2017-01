Toulouse - Der europäische Flugzeugbauer Airbus sitzt trotz einer Rekordproduktion im Jahr 2016 auf so dicken Auftragsbüchern wie nie zuvor. "Wir müssen jetzt die Maschinen bauen, für die wir schon Aufträge haben, statt immer mehr neue Bestellungen hereinzuholen", sagte Airbus-Verkaufschef John Leahy am Mittwoch in Toulouse. Wünschen würde er sich dagegen neue Aufträge für den kaum noch gefragten, weltgrössten Passagierjet A380. "Die Zeit der A380 wird kommen", zeigte sich Leahy überzeugt. Konkrete Prognosen wagte er aber nicht.

Beim Ringen um Neuaufträge liess Airbus seinen US-Rivalen Boeing 2016 erneut hinter sich. Nach Abzug von Stornierungen standen unter dem Strich Bestellungen für 731 Verkehrsflugzeuge, 63 mehr als bei den Amerikanern. Im Vorjahr hatte Airbus mit über 1000 Neubestellungen noch weitaus besser abgeschnitten. Dennoch wuchs der Auftragsbestand nun bis Ende 2016 weiter auf 6874 zu bauende Flugzeuge.

Boeing dank Dreamliner weiter die Nr. 1

Den Titel des weltgrössten Flugzeugbauers konnten die Europäer Boeing aber weiterhin nicht streitig machen. So lieferte Airbus 2016 insgesamt 688 Flugzeuge aus - 53 mehr als im Vorjahr und 18 mehr als sich das Management zuletzt mindestens vorgenommen hatte. Konkurrent Boeing hatte mit 748 ausgelieferten Verkehrsjets die Nase weiterhin vorn. Dabei profitierten die Amerikaner vom Erfolg ihres Langstreckenjets 787 "Dreamliner", der früher an den Start gegangen war ...

